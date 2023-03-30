جامعة الإسكندرية: التحالفات الإقليمية بين الجامعات فكرة رائدة لإحداث نهضة شاملة

الإسكندرية أسماء على بدر

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية خلال انعقاد مجلس الجامعة على أهمية الاستراتيجية الوطنية التى أطلقتها وزارة التعليم العالى فى 7 مارس الماضى لإنشاء تحالفات إقليمية بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمجتمع المدني وأجهزة التنمية المحلية ومجتمع الصناعة؛ للمساهمة في تحقيق تنمية شاملة بجميع الأقاليم الجغرافية على مستوى الجمهورية، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال بمفهومها الشامل.

وقال خلال مجلس جامعة الإسكندرية ، إن فكرة التحالفات هى فكرة رائدة لتوفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج وخلق اقتصاد المعرفة بالتعاون مع الصناعة، والتوسع في إنشاء حاضنات الأعمال داخل الجامعات، ودعم الخطط البحثية، وتطوير البرامج والمناهج الدراسية بالتعاون مع الشُركاء من الصناعة، والتدريب الميداني المهاري للطلاب لإعدادهم لتلبية متُطلبات سوق العمل.

ولفت إلى أن جامعة الإسكندرية ستقود التحالف الشمالي حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركاء من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة كنواة لتحالف الإقليم الشمالي والمكون من: جامعة الإسكندرية - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - جامعة مطروح - جامعة العلمين - مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقيات التكنولوجية - شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" - شركة أبو قير للأسمدة - مجلس أمناء مدينة برج العرب الجديدة - جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية.