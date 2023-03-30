رئيس جامعة الأقصر يشارك طلاب الطب وأعضاء هيئة التدريس حفل الإفطار .. صور

الأقصر – أحمد مرعى

وسط أجواء رمضانية أسرية، شارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر ، أعضاء هيئة التدريس، وطلاب كلية الطب، حفل الإفطار الجماعي السنوي، الذي تقيمه الكلية، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالله عباس، وكيل الكلية، والدكتور محمد شحات، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ورؤوساء الأقسام.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته في تناول الإفطار مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والموظفين بالكلية، في جو أسري يعزز العلاقات الاجتماعية بين الطلاب والأساتذة، ويعكس عمق المحبة والألفة بين الزملاء والطلاب في ظل حرص إدارة الكلية على تنظيم الإفطار الجماعي للعام الثاني على التوالي.

وأكد رئيس الجامعة، على حرص إدارة جامعة الأقصر على التواصل مع الطلاب في كافة الأوقات ومشاركتهم جميع المناسبات الدينية والاجتماعية؛ في سبيل دعم وتعزيز الانتماء للجامعة والارتقاء بها.

وفي نفس السياق تشارك الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، بوفد من شباب أعضاء هيئة التدريس بالكليات، بفعاليات ملتقى شباب أعضاء هيئة تدريس الجامعات المصرية تحت شعار " معًا نلتقي"، الذي ينظمه معهد إعداد القادة بحلوان، خلال الفتره من 28 مارس حتى 31 مارس، حيث أكد رئيس الجامعة أن مشاركة شباب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في هذا الملتقي؛ يأتي في إطار خطة الدولة لإعداد جيل واعٍ من الكوادر الشبابية من أعضاء هيئة التدريس؛ لنقل خبراتهم للطلاب، لافتًا إلى الدور المهم الذي يلعبه معهد إعداد القادة في تعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب، ورفع الوعي لديهم، في ظل تطور التكنولوجيا والوسائل سريعة التأثير في تشكيل الوعي.

وأوضح الدكتور وائل الصغير مدير الإدارة، بأن وفد الجامعة ضم كل من: الدكتور محسن عادل الطوخي، الأستاذ المساعد بكلية الآثار، والدكتور عبدالرحيم حاكم حسن، مدرس بكلية الفنون الجميلة، والدكتور باسم عبدالعاطى عبدالعال، مدرس بكلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمد حسن أبو منصور، مدرس بكلية الطب، والدكتور فاخورى شهدى ايوب مدرس بكلية السياحة والفنادق.

ويستهدف الملتقى التوعية بتحديات الأمن القومي المصري، ومحاربة الشائعات والأفكار الهدامة والمتطرفة، التي تهدد المُعتقدات الدينية والموروثات الثقافية، والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري، ومواجهة القيم الدخيلة عليه، وكذلك مواجهة الأفكار غير السوية التي تهدد فكر الشباب، ودعم روح الانتماء للوطن، وتعزيز قيم المواطنة؛ ويأتى ذلك تنفيذًا لخطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.