رئيس جامعة الأقصر يكرم طلبة الدورات التدريبية في مهارات التوظيف.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كرم الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الطلاب الحاصلين على الدورات التدريبية في مهارات التوظيف، التي أقيمت في المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة"uccd Luxor"، حيث سلم رئيس جامعة الأقصر شهادات الدورتين التدريبية لمهارات التوظيف، للطلاب الذين اجتازوا الدورتين في المركز، في أجواء رمضانية مبهجة تزامناً مع بدء شهر رمضان المبارك.

وأشاد رئيس جامعة الأقصر، بمستوى ونوعية الدورات التدريبية، التي يعقدها مركز التطوير المهني بالجامعة، بهدف تنمية مهارات الطلاب في تخطيط مسارهم المهني؛ وإعدادهم مهارياً لسوق العمل، والتنسيق مع مجتمع الشركات والأعمال؛ لتوفير فرص تدريبية ومهنية لهم.

وقال الدكتور صلاح ابوالحسن، مدير مركز التطوير المهني بجامعة الأقصر، إن الدورتين التدريبتين عقدا في مقر المركز، على مدار عدة أيام متتالية، مشيراً إلى استمرار المركز في عقد الدورات التدريبية، لتأهيل طلاب جامعة الأقصر، لسوق العمل، وتزويدهم بكافة المهارات التي تجعلهم دومًا في المقدمة.

وجرى إنشاء المركز الجامعي للتطوير الوظيفي في كلية الألسن بجامعة الأقصر، وفقًا لبرتوكول تعاون تم توقيعه مع الجامعة الأمريكية، حيث اتفق الطرفان بموجبه على إنشاء المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الأقصر، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبالتعاون الفني مع مركز الاستشارات المهنية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وكان قد استقبل الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الاقصر، فريق الدعم الفني التابع لوحدة دعم الجودة بإدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي، بحضور الدكتور محمود النوبي آدم، مدير مركز ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي، حيث ضم الفريق خبراء من وحدة دعم الجودة بإدارة المشروعات، وكذلك خبراء في التطوير والجودة بجامعة جنوب الوادي، ورحب رئيس الجامعة بأعضاء الفريق، وتمنى لهم إقامة سعيدة في مدينة الأقصر التاريخية، وقدم لهم التهنئة بحلول شهر رمضان المعظم.



حفل طلبة دورات مهارات التوظيف بمركز التطوير المهني



رئيس جامعة الأقصر يكرم طلبة الدورات التدريبية



طلبة الدورات التدريبية في مهارات التوظيف بمركز التطوير المهني



تكريم طلبة الدورات التدريبية في مهارات التوظيف بمركز التطوير المهني