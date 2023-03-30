دراسة: الإصابة بكورونا خلال الحمل قد تزيد خطر تأخر نمو الأطفال

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن الأطفال الذكور المولودين لنساء مصابات ب فيروس كورونا أثناء الحمل قد يتعرضون لخطر التأخر في النمو، وكانت حالات التأخير في الكلام والوظيفة الحركية هي أكثر الحالات التي تم تشخيصها شيوعًا عند هؤلاء الأطفال في عمر 12 شهرًا، ولاحظ الباحثون هذا التأخر في النمو في الأولاد ولكن ليس في الفتيات، بحسب موقع "Health".

وقالت الباحثة الرئيسية الدكتورة أندريا إيدلو أستاذة مشاركة في طب التوليد وأمراض النساء في كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية: "تشير هذه النتائج إلى أن ذرية الذكور المعرضين لكورونا في الرحم قد تكون أكثر عرضة للإصابة باضطرابات النمو العصبي".

وأضافت ، "إن التأخيرات الحركية والكلامية التي لوحظت في دراستنا لا تكشف ، في حد ذاتها ، عن أي شيء عن خطر الإصابة بالتوحد ، أو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، أو غير ذلك من التشخيصات التي تحدث لاحقًا في الحياة.

لا تستطيع الدراسة بعد الإجابة على هذه الأسئلة ، وتشير فقط إلى الحاجة إلى متابعة طويلة المدى لهؤلاء الأطفال، بالنظر إلى زيادة مخاطر النمو العصبي التي لوحظت بالفعل ".

وأشارت إيدلو إلى أنه ليس من غير المألوف أن تؤثر العدوى أثناء الحمل على الرضع.

وأوضحت أن "الالتهابات الفيروسية والبكتيرية المتعددة أثناء الحمل مرتبطة بزيادة مخاطر التشخيص النمائي العصبي في النسل. الخيط المشترك هو تنشيط مناعة الأم أثناء العدوى أثناء الحمل ، وليس عامل ممرض معين".

وعن سبب إصابة الأولاد وليس الفتيات ، قالت إيدلو إن هذا يظهر أيضًا مع إصابات أخرى.

وأشارت إلى أنه "من المعروف أن الأولاد أكثر عرضة للتشخيصات العصبية النمائية وأكثر عرضة للاستجابات السلبية للتعرض داخل الرحم".