تطعيم 500 ألف مواطن ضد فيروس كورونا فى حملة طرق الأبواب بالدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشى

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة فى محافظة الدقهلية، استمرار تطعيم المواطنين بحملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا، وضمن خطة الدولة فى متابعة الوضع الوبائى، ورفع نسب التغطية بالتطعيم لتصل إلى 500 ألف مواطن.

وقال "مكين" إن الحملة تستهدف تطعيم الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً بالمنازل بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك لضمان وصول الخدمة لجميع المستهدفين والمنتشرة في محيط جميع المساجد والمتنزهات والحدائق العامة.

وأشارت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية، إلى أن التطعيم من خلال فرق طبية مدربة وجاهزة والتطعيم يتم من خلال الفرق الثابتة والمتحركة المنتشرة في النطاق الجغرافي لمحافظة الدقهلية بما فيها المدارس والمصالح الحكومية فضلاً عن النوادى ومراكز الشباب واماكن التجمعات.

فيما أوضحت الدكتور لمياء سلامة مدير الطب الوقائى، أن الحملة تستهدف تطعيم أكبر عدد من المواطنين والوصول إلى اماكن تواجدهم مستهدفة كافة الفئات العمرية فوق 12 عاماً ببطاقة الرقم القومى وشهادات الميلاد، فضلا عن أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وذوي الهمم والمقبلين على الزواج والفرق الطبية.

يأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بضرورة رفع نسب التغطية بالتطعيم لحماية المواطنين والمجتمع من مرض كوفيد - 19.