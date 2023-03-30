دبلوماسي أوكراني: روسيا أحرزت تقدما كبيرا فى معركة باخموت

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور إيفان سيهيدا، دبلوماسي أوكراني، إن هناك تقدما روسيا فى معركة باخموت، ونعتمد على خريطة في أوكرانيا ودول أجنبية مبنية على الإعلانات الرسمية ولكنها ليست مصدرا رسميا، ويتم تجديدها يوميًا، مؤكدًا رصدهم بعض إجراءات الجيش الروسي وعلمهم بها.

وأضاف "سيهيدا"، خلال لقاء عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التصريحات من طرف الجيش الأوكراني تأتى متأخرة أحيانا يومًا أو عدة أيام، ويرجع ذلك لأسباب عسكرية، مشيرًا إلى: "نحن ندافع بكل جدية ضد الغزو الروسي"، مؤكدا وجود استراتيجية حماية لمدينة "باخموت" طبقا لتصريحات القيادة العسكرية، كون روسيا تفقد الكثير من الجنود فيها، ونستعد للهجوم المعاكس.

وأشار الدبلوماسي الأوكرانى إلى أن خسارة الجيش الروسي تعد أكثر بين 7 و10 مرة من الجيش الأوكرانى فى "باخموت"، موضحا أن الخسائر الروسية يوميا تصل لـ600 شخص فقط في ضواحي هذه المدينة.