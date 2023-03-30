الكرملين يعلق على اعتقال صحفى من "وول ستريت" الأمريكية: تم القبض عليه متلبسا

وكالات الأنباء

علق المتحدث الرسمى باسم الكرملين دميترى بيسكوف على احتجاز الصحفى الأمريكى إيفان غيرشكوفيتش من صحيفة "وول ستريت جورنال" بأنه تم القبض عليه متلبسا.

جاء ذلك فى تصريح لبيسكوف اليوم الخميس، نقلتها "روسيا اليوم"، حيث تابع إن الأمر "لا علاقة له بشكوك حول نشاط الصحفي، وإنما تم القبض عليه متلبسا".

وردا على سؤال بشأن مكتب صحيفة "وول ستريت جورنال" في موسكو، صرح بيسكوف بأن موظفي المكتب "سوف يعملون بشكل طبيعي ما دام هناك اعتماد صحفي يصرح لهم بذلك"، وحول الرد المتوقع من جانب الولايات المتحدة الأمريكية على اعتقال الصحفي قال بيسكوف: "نأمل ألا يكون هناك رد".

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد صرحت في وقت سابق بأن ما كان يقوم به مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الذي تم احتجازه "لا علاقة له بالصحافة"، وأشارت إلى أنها ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الأجانب في روسيا وضع "المراسل الأجنبي" واعتماده الصحفي للتغطية على أنشطة غير صحفية، وهو ليس "أول غربي مشهور يتم القبض عليه متلبسا".

وكانت هيئة الأمن الفدرالية الروسية FSB قد احتجزت، صباح اليوم، الصحفي إيفان غيرشكوفيتش، أمريكي الجنسية، في مدينة يكاتيرينبورج من مكتب "وول ستريت جورنال" في موسكو، للاشتباه في قيامه بالتجسس. وقد رفعت عليه دائرة التحقيق التابعة للهيئة قضية جنائية بموجب المادة رقم 276 من قانون العقوبات الروسي بتهمة التجسس.

من جهتها نفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الاتهامات الموجهة ضد أحد صحفيها فى موسكو الموقوف من قبل الأمن الروسي بمدينة يكاتيرينبورج للاشتباه بقيامه بالتجسس، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

وقالت الصحيفة في بيان إن "وول ستريت جورنال تنفي بشكل قاطع مزاعم جهاز الأمن الفيدرالي وتطالب بالإفراج الفوري عنه .

وفي وقت سابق أبدت الصحيفة فى بيان نشر على موقعها على الإنترنت، قلقها بشأن سلامة إيفان غيرشكوفيتش.