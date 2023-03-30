حياة كريمة بالأقصر.. العمل بخطوط الصرف الصحى بالكيمان وإنشاء محطات الرفع بالكلابية

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية " حياة كريمة "، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وبإشراف اللواء مهندس محمد يحيي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

ومن جانبه، قال اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه يتم العمل على قدم وساق في خطوط الصرف الصحي بقرية الكيمان الكوم الشرقي، وكذلك استمرار العمل فى إنشاء محطات الرفع الرئيسية والفرعية لقرية الكلابية التابعة لقرية الحلة للصرف الصحى.

وأضاف رئيس مركز ومدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، أنه يتم العمل بالصرف الصحي بالقرايا ضمن مبادرة حياة كريمة، بتنفيذ شركة المقاولون العرب تحت إشراف المهندس محمود عبدالعاطي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بجهاز مشروعات محافظة الأقصر، وجاري متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة، كما يجري متابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما تشهد قرى حياة كريمة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إستمرار فى تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ، وذلك فى ضوء بروتوكولى التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارتى الإنتاج الحربى والزراعة لتوريد 5 ملايين شجرة للمحافظات، وتنفيذاً لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتكثيف الجهود والإسراع في تنفيذ المبادرة.

وفي هذا الصدد، قال ياسر حلمي عباس رئيس مجلس قروى النمسا، إنه يجرى مواصلة العمل فى مبادرة زراعة مليون شجرة مثمرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحت توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، بالاهتمام بمجال الزراعة والبيئة، حيث قامت بمتابعة البدء فى زراعة الأشجار المثمرة فى الشوارع الرئيسية، وأمام المصالح الحكومية بمشاركة شياب الوحدة المحلية بالنمسا.