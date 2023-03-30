حبس سمسار عقارات بتهمة قتل شخص فى مشاجرة بقليوب

قررت جهات التحقيق بمركز قليوب بمحافظة القليوبية، التصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه على يد صاحب مكتب سمسرة لبيع العقارات، خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب الخلاف على بيع عقار بمنطقة منطي، وذلك بعد انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، كما قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال وتحريات المباحث حول الواقعة.

وكان شخص قد لقي مصرعه في مشاجرة بالخرطوش مع صاحب مكتب سمسرة عقارات للخلاف على بيع عقار بمنطقة منطي مركز قليوب في محافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة للمستشفى، وألقي القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق وصرحت بدفن الجثة وحبس المتهم

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ بحدوث مشاجرة ووجود متوفى بدائرة مركز شرطة قليوب.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، حيث تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه "إ ع"، والمتهم "ع ا" صاحب مكتب سمسرة عقارات، قام على إثرها الأخير بإطلاق عدة أعيرة نارية من فرد خرطوش بحوزته استقر أحدها في جسد المجنى عليه فلقى مصرعه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق وأمرت بحبس المتهم.