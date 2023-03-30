حبس المتهم بقتل حارس بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد من قسم أول العاشر من رمضان بالعثور على جثمان "جمال و م" 55 عاما مقيم العاشر من رمضان، يعمل حارس، جثة هامدة بعقار تحت الإنشاء بالمجاورة 6، وتبين وجود إصابات بالجثة نتيجة الضرب بآلة حادة على الرأس.

وتم نقل الجثمان من قبل مرفق الإسعاف إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة الجثمان وتشريحه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والاداة المستخدمة فيها.

وتبين من التحريات التى قام بها ضباط البحث الجنائي بالعاشر من رمضان، قيام عاطل 25 عاما بارتكاب الواقعة، والتعدى على المجنى عليه بالضرب بحجر على رأسه ضربات متتالية، ثم قام بتقييده بالحبل وتخلص منه بعقار تحت الإنشاء مكان العثور على الجثة، وتبين من التحريات أن المتهم سبق وقام بسرقة دراجة بخارية ملك المجنى عليه، وتم فضح امره من قبل أهالى المنطقة الذين شاهدوا الواقعة، و بالرغم من قيام المجنى عليه بعدم تحرير محضر ضده، لكونهما من بلد واحدة،، لكن المتهم اشتاط غضبا بعد فضح أمره وتربص للمجنى عليه وتخلص منه، وتم القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية بعد ساعات من ارتكابه الواقعة وتم إحالته للنيابة العامة بالعاشر من رمضان لمباشرة التحقيقات معه بتهمة القتل العمد،تم تشيع جثمان الحارس بمسقط رأسه بمحافظة المنيا، وسط جنازة كبيرة، لكونه مكافح ومحبوب من الأهالى.