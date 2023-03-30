حاكم خاركيف الأوكرانية: المدينة تعرضت لقصف بستة صواريخ روسية على الأقل

كتب أحمد عرفة

أكد حاكم خاركيف الأوكرانية، أن المدينة تعرضت لقصف بستة صواريخ روسية على الأقل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم مرسوما للتجنيد الإجبارى فى الربيع يُستدعى بموجبه 147 ألف شخص فى الفترة من أول إبريل وحتى منتصف يوليو، بحسب سكاى نيوز.

من ناحية أخرى، وصف الرئيس الأمريكى جو بايدن، إعلان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن نشر أسلحة نووية فى بيلاروسيا بأنه "خطير ومقلق للغاية".

وقال بايدن، في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية ،" إن الروس لم يفعلوا ذلك حتى الآن، مؤكدا في الوقت ذاته أنه إعلان خطير ومثير للقلق".

وكان الكرملين قد أعلن، في وقت سابق، أنه بصدد نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا برئاسة ألكسندر لوكاشنكو، الذي يعد أحد أقرب حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أعلن نشر أسلحة نووية تكتيكية فى بيلاروسيا، بحسب سكاى نيوز، وأكد بوتين أن نشر أسلحة نووية تكتيكية فى بيلاروسيا لا ينتهك المعاهدات الدولية، مشيرا إلى أن روسيا أرسلت 10 مقاتلات قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية إلى بيلاروسيا.