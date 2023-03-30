وقال بايدن، في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية ،" إن الروس لم يفعلوا ذلك حتى الآن، مؤكدا في الوقت ذاته أنه إعلان خطير ومثير للقلق".

وكان الكرملين قد أعلن، في وقت سابق، أنه بصدد نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا برئاسة ألكسندر لوكاشنكو، الذي يعد أحد أقرب حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.