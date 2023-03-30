كتب محمد جمال

وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم مرسوما للتجنيد الإجبارى فى الربيع يُستدعى بموجبه 147 ألف شخص فى الفترة من أول إبريل وحتى منتصف يوليو، بحسب سكاى نيوز.

من ناحية أخرى، وصف الرئيس الأمريكى جو بايدن، إعلان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن نشر أسلحة نووية فى بيلاروسيا بأنه "خطير ومقلق للغاية".

وقال بايدن، في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية ،" إن الروس لم يفعلوا ذلك حتى الآن، مؤكدا في الوقت ذاته أنه إعلان خطير ومثير للقلق". وكان الكرملين قد أعلن، في وقت سابق، أنه بصدد نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا برئاسة ألكسندر لوكاشنكو، الذي يعد أحد أقرب حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أعلن نشر أسلحة نووية تكتيكية فى بيلاروسيا، بحسب سكاى نيوز، وأكد بوتين أن نشر أسلحة نووية تكتيكية فى بيلاروسيا لا ينتهك المعاهدات الدولية، مشيرا إلى أن روسيا أرسلت 10 مقاتلات قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية إلى بيلاروسيا.

وأضاف بوتين أن موسكو لا تنقل أسلحة نووية إلى بيلاروسيا بل تعيد تموضعها هناك كما تفعل الولايات المتحدة فى أوروبا، مشيرا إلى أن روسيا سترد على تزويد الغرب أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب، مؤكدا أن روسيا تمتلك الكثير من الأسلحة التى لم تستخدمها بعد.

كما هدد بوتين باستخدام قذائف باليورانيوم المنضب اذا تلقت أوكرانيا ذخائر مماثلة من الغرب.

يذكرأن، أكد الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، أن روسيا ستواصل تزويد بلاده بالمعدات العسكرية والأسلحة لصالح القسم البيلاروسى من المجموعة الإقليمية المشتركة لقوات دولة الاتحاد.



وقال لوكاشينكو: "نحن سنتسلم طائرات حربية من طراز (سو-30 إس إم) ومروحيات حربية من طراز (مي-35) وناقلات جند مدرعة، با لإضافة إلى الأسلحة والصواريخ والذخيرة الأخرى".