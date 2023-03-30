جامعة السادات تشارك فى ملتقى شباب أعضاء هيئة التدريس تحت شعار "معا نلتقى"

شاركت جامعة مدينة السادات في ملتقى شباب أعضاء هيئة التدريس تحت شعار "معا نلتقي" ، بمعهد إعداد القادة بحلوان خلال الفترة من 28مارس إلى 31 مارس الجاري ،تحت رعاية الدكتوره شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات ، والدكتور شريف محمد علي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

ويهدف الملتقى التوعية بتحديات الأمن القومي المصري، ومحاربة الشائعات والأفكار الهدامة والمتطرفة، التي تهدد المُعتقدات الدينية، والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري، ومواجهة القيم الدخيلة عليه، وكذلك مواجهة الأفكار غير السوية التي تهدد فكر الشباب، ودعم روح الإنتماء للوطن، وتعزيز قيم المواطنة، ويأتى ذلك تنفيذًا لخطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

شاركت الجامعة بوفد ممثل عن الجامعة، الدكتوره حنان إبراهيم، موسى، كلية التربية الرياضية، و الدكتوره نهال دياب، كلية السياحة والفنادق، والدكتور أحمد حلمي غراب، كلية التربية الرياضية، والدكتور بكر أبو طالب، كلية الحقوق، والدكتور أحمد مطر ،كلية الطب البيطري.

ومن جانبه، أكد الدكتور كريم همام، مدير المعهد أن شباب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لهم دور كبير فى تحقيق التنمية المستدامة، ودورهم الحيوي فى نقل تلك الخبرات لطلاب جميع الجامعات المصرية، حيث أن القيادة السياسية تولي إهتمامًا كبيرًا بالشباب في بناء الجمهورية الجديدة، وذلك بإعداد جيل مؤهل بالعلم والمعرفة، قادرًا على تولي المناصب القيادية وتحمل المسؤولية، لذا نجد أن الخطة الإستراتيجية لمعهد إعداد القادة تعمل على تحقيق رؤية مصر 2030، وذلك من خلال بناء الشخصية والعمل على تنمية المهارات وتعميق الإنتماء الوطنى.