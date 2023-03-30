جامعة الزقازيق تعلن نتيجة مسابقة الطالب والطالبة المثاليين

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أعلنت إدارة النشاط الإجتماعي بجامعة الزقازيق نتيجة مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعة ، بحصول الطالب أحمد توفيق عباس بكلية الطب البشري، بالمركز الأول والمركز الثاني جاء من نصيب الطالب محمد حسام السيد بكلية الصيدلة، بينما حصل على المركز الثالث الطالب عبدالرحمن محمد علي بكلية التجارة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ومنسق عام الأنشطة ، وتحت إشراف محمد متولي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب .

كما حصلت الطالبة آيه محمد ابراهيم بكلية الهندسة، على المركز الأول وحصلت على المركز الثاني الطالبة ريم ممدوح لبيب بكلية الطب البشري، بينما حصلت على المركز الثالث الطالبة بسمة حاتم منصور بكلية الصيدلة.

وتشكلت لجنة الحكم من الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رئيسا للجنة وعضوية كلا من الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والدكتورة أمل الجندى عميد كلية الصيدلة ، والدكتور هلال عفيفى عميد كلية التجارة ، والدكتور وليد احمد عبدالله عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان ، والدكتور أحمد بديع وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب وأدهم الدمرداش مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب رئيس الجامعة والدكتور محمد متولي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب ، الدكتور محمد جمال الشاعر مدير النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب .

جدير بالذكر أن هذه المسابقة كانت ختاماً لما سبقها من مسابقات على مستوى جميع كليات الجامعة الأمر الذي أهل الفائزين للتصفيات النهائية للحصول على لقب الطالب الطالبة المثالية، حيث تم إختبار الطلاب في المجالات العلمية والثقافية وفي الأنشطة الطلابية، كما كان لتقديرات الطلاب دور كبير في تقييمات اللجنة .



المركز الأول



المركز الأول طلاب



المركز الثالث _1



المركز الثالث طلاب



المركز الثانى



المركز الثانى طلاب



