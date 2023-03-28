اليوم السابع
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اتفاقية تعاون بين جامعتى الإسكندرية و"أسكس" البريطانية بمجال هندسة الحاسب

الثلاثاء، 28 مارس 2023 07:05 م
اتفاقية تعاون بين جامعتى الإسكندرية و"أسكس" البريطانية بمجال هندسة الحاسب اتفاقية تعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة أسكس البريطانية
الإسكندرية أسماء على بدر

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وقعت جامعة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اتفاقية بين جامعة الإسكندرية وجامعة أسكس البريطانية، وذلك بحضور وفد جامعة الإسكندرية، والذى ضم كلا من الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد رزق، الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة الكهربائية، والدكتور سامح شحاتة، مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية.
 
وزار وفد من جامعة الإسكندرية جامعة أسكس البريطانية وكلياتها ومعاملها المختلفة، شملت الزيارة كلية إدارة الاعمال، ومعامل كلية علوم الحاسب والهندسة الالكترونية، وكلية الصحة والرعاية الإجتماعية، وكلية العلوم والصحة العامة، ومعامل الطب الرياضي وكلية الدراسات العليا.
 
ويذكر أن هذه الاتفاقية تتيح لطلبة كلية الهندسة في مجالات هندسة الحاسب والاتصالات وهندسة الميكاترونيك والإلكتروميكانيكس من الحصول علي درجة البكالوريوس في الهندسة، فضلا عن الحصول علي درجة الماجستير من جامعة أسكس، كما شهدت اتفاقية التعاون أيضا فتح مزيد من التعاون بين الجامعتين في عدة مجالات أخرى من أهمها إدارة الأعمال، والعلوم الصحية، وطب الاسنان، والسياحة والآثار الغارقة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والهندسة الطبية الحيوية، ومن المتوقع أن يبدأ تفعيل هذه الاتفاقية بداية من العام الجامعي القادم.

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