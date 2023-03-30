"ثلاثمائة دواء للسيد فرغلي".. عرض مسرحى بالمعهد الفرنسى بالإسكندرية 2 إبريل

وقال المعهد الفرنسى بالإسكندرية، إن هذه المعالجة الدرامية المعاصرة لمسرحية "موليير" الشهيرة تكشف لنا عن الصراعات النفسية التي يقع فيها السيد "فرغلي" نتيجة إصابته بالتوهم المرضي، هذا بالإضافة للأحداث الكوميدية الطريفة التي يقع فيها داخل منزله من تعاملاته مع أفراد أسرته وخادمته. من خلال هذه المسرحية يحاول المخرج والممثلون اصطحابنا في تلك الرحلة الصاخبة لحياة السيد "فرغلي" وأمراضه وأدويته.

وأضاف أنه على الرغم من مرور 400 عامًا على ميلاد الكاتب الفرنسي "موليير"، إلا أن العالم لا زال يحتفي بمسرحياته الرائدة في دراميتها وهزليتها، وتُعد مسرحيته "مريض الوهم" من الأعمال المميزة التي تستكشف الطبيعة الإنسانية ومواجهتها للظروف النفسية الاستئنائية التي قد تتعرض لها. نتفاجئ أنه بعد مرور مئات السنوات على كتابة المسرحية الأصلية لموليير، نجد أن تلك الطبقات من الطبيعة البشرية لا تتغير بتغير الزمن.

يذكر أن الفرقة المسرحية مُستقلة بدأت في الإسكندرية في مارس 2011، قدمت الفرقة مجموعة من العروض المسرحية وورش العمل بالتعاون مع جهات ومؤسسات محلية ودولية مُختلفة. بجانب عروضنا المسرحية المستمرة، نحن في عكس عكاس نهتم بتقديم أعمالاً تُسلط الضوء على قضايا المرأة والأقليات، حيث تمنح الفرقة مساحة حرة للفتيات السكندريات للتعبير عن القضايا المعاصرة التي تهم المرأة من خلال المسرح.

يتعاون الفريق مع المعهد الفرنسي بالإسكندرية منذ تأسيس الفريق في عام 2011 من خلال تقديم عروض الفريق والمشاركة في ورش العمل التي ينظمها المعهد.