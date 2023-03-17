انطلاق سلسلة ندوات حتشبسوت بالمعهد الفرنسى بالإسكندرية 20 مارس الجارى

ينظم المعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية سلسلة ندوات تاريخية بعنوان "حتشبسوت" يلقيها الباحث وليد فكرى بمقر المعهد 20 مارس الجارى ومتاحة للجمهور ومحبى الثقافة والباحثين.

ويتحدث اللقاء عن أسرار الملكة حتشبيوت ويكشف أسرار تاريخية حول حياتها وتأثيرها فى التاريخ.

يذكر أن نظم المعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية حلقة نقاشية حول موضوع المرأة والعمل: "رحلة نساء مصريات ملهمات" وذلك الخميس القادم بمقر المعهد فى إطار اليوم العالمى لحقوق المرأة، ينظم المعهد الفرنسى فى الإسكندرية حلقة نقاشية حول موضوع "المرأة والعمل: رحلة نساء مصريات ملهمات". سوف يدور النقاش مع 5 نماذج من النساء الملهمات اللواتى عملن فى مجالات مهنية تواجه فيها المرأة تحديات كبيرة.

ويشمل اللقاء استضافة خمس نساء ملهمات وهن هبة راشد، المؤسس والمدير التنفيذى لمؤسسة مرسال 2021، مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ملك العشيرى مدير الإدارة والتشغيل لممشى أهل مصر سالى سمير رسامة كتب أطفال مصرية، فازت بجائزة الدولة التشجيعية عام 2022 فى فئة "كتب الأطفال" عن كتاب "أشكال تملأ بيتي" مارى لويس بشارة، مصممة أزياء، ويتضمن سلسلة من الأسئلة والأجوبة مع الجمهور ستختتم هذه الحلقة النقاشية يديرها محمد البيطار، الإعلامى بالقناة المصرية 2.