تويتر يحجب حساب حكومة باكستان فى الهند

وكالات

حجب موقع تويتر حساب الحكومة الباكستانية في الهند في استجابة لطلب قانوني، وفقاً لإشعار نشره موقع التواصل الاجتماعي.



وشركة تويتر ملزمة بموجب قواعدها بحجب حسابات كاملة استجابة لطلبات قانونية نافذة، مثل الأوامر التي تصدرها المحاكم.



وقالت وسائل إعلامية إن حساب حكومة باكستان على تويتر ما زال متاحاً للاطلاع والتفاعل من دول مثل الولايات المتحدة وكندا.



ولم ترد شركة تويتر ولا وزارتا تكنولوجيا المعلومات في الهند وباكستان بعد على طلبات وسائل الإعلام المختلفة للتعليق.