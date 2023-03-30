تونس تؤكد التزامها الراسخ بالوقوف في صف الشعب الفلسطينى

إيمان حنا

أكدت تونس، في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، على التزامها الراسخ بالوقوف في صف الشعب الفلسطيني الباسل من أجل تحقيق تطلعاته المشروعة في العيش بحرية وكرامة وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وفق "إذاعة شمس التونسية".

وأعربت تونس، مجددا، عن انشغالها الشديد إزاء ما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون من اعتداءات متكررة وممارسات استفزازية دون أدنى مساءلة أو محاسبة، في انتهاك صارخ للمواثيق والقرارات الأممية والقانون الدولي.

جاء ذلك بمناسبة إحياء تونس الذكرى 47 ليوم الأرض التي وضفتها بالفرصة المتجددة لاستذكار التضحيات الجسام للشعب الفلسطيني الأبي في دفاعه عن حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف واستماته من أجل الحفاظ على هويته ومُقدّساته والتصدّي لكلّ السياسات الاستيطانية التوسعية.

ومن جهة أخرى ، كان المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، قد بعث بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (موزمبيق) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ بشأن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، ومواصلة الاستيطان فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك القدس الشرقية.

وشدد منصور -في رسائله- على ضرورة اتخاذ تدابير فورية وملموسة للمساءلة من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، وفقا للقانون الدولي.

وفي هذا السياق، أشار منصور إلى قرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مواصلة الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، منوها إلى قيام إسرائيل، الأسبوع الماضي، بطرح عطاءات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية في مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، في انتهاك جسيم للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، وخرق لقرارات الأمم المتحدة.