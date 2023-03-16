أطعمة تساعد في تنشيط المخ والذاكرة.. أبرزها البطاطا

كتبت فاطمة ياسر

في حالة عدم أخذ القسط الكافي من النوم تزداد فرص التعرض للشعور بالتعب الشديد عند الاستياقظ في اليوم التالي، ويكون الحل ليس فقط كوبا من القهوة بل تناول بعض الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي نشاط مخك، وتقلل من حدة شعور بالتوتر والقل.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع “webmed”، أبرز هذه الأطعمة، ومنها:

-الأفوكادو:

غني بالدهون المهمة لصحة الإنسان، وأيضا يحتوي علي العديد من الفيتامينات، والألياف، والمعادن، ويقدم أكثر من مجرد خيار إفطار لذيذ، وهذه الفاكهة غنية بالبوتاسيوم المسئول عن منع التعب من خلال منح الجسم الطاقة، وللشعور بالطاقة والحيوية، عليك تناولها في الصباح.

-الشوكولاتة الداكنة:

تحتوي على كميات كبيرة من الكاكاو ولذا تناولها يزيد من التركيز والشعور بالطاقة والحيوية، ولذا عليك تناولها صباحا للشعور باليقظة خلال يومك.

-البطاطا الحلوة:

تعد من الأطعمة المهمة وخيار غذائي غني بكميات عالية من المغنيسيوم، وفيتامين سي، ولذا تناولها يمد الجسم بالنشاط والحيوية، ويقلل من شعور بالنعاس، فتناولها يجعلك تحارب هذا الشعور، ولذا تناولها يعد خيارا غذائيا رائعا وفي نفس الوقت تجعلك تشعر بالرحة والنشاط والحيوية.

-البرتقال:

يحتوي علي نسبة عالية من فيتامين ،سي وكميات معتدلة من السكر الطبيعي الذي يتم تحويله إلى جلوكوز الذي يعتبر أفضل مصدر للطاقة في المخ، ولذا عليك تناوله كفاكهة أو كعصير يوميا.

وحث التقرير علي ضرورة الحصول على قسط جيد من النوم ليلا أمر بالغ الأهمية لصحتك، ومن المستحسن أن تستهدف ما بين سبع إلى تسع ساعات كل ليلة.