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تقرير دولي: سقوط 50% من الأسر الأوكرانية في فقر مدقع بسبب الحرب

الخميس، 30 مارس 2023 01:07 م
تقرير دولي: سقوط 50% من الأسر الأوكرانية في فقر مدقع بسبب الحرب الوضع في أوكرانيا
كتبت: هند المغربي

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أفاد تقرير لمكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة " أوتشا " أن أوكرانيا تشهد معدلات غير مسبوقة من النزوح والتضخم والبطالة بعد عام واحد من الحرب الأوكرانية.

 

ولفت التقرير الى ان أكثر من 60%  من الأسر في المناطق الشرقية والجنوبية المتضررة من القتال العنيف تكافح من أجل تلبية الاحتياجات اليومية من الغذاء والماء والإمدادات الأساسية و40 % في كل أوكرانيا نقلا عن منظمة انقاذ الطفولة

 

ووفق البنك الوطني الأوكراني وصل معدل التضخم في أوكرانيا بنسبة 25٪ الشهر الماضي ، مع زيادة تكلفة الإنتاج بمقدار النصف في المناطق الشرقية. لافتا الى أن  واحد من كل خمسة مستهلكين في أوكرانيا لا يستطيع تحمل تكلفة المنتجات

 

وأشار التقرير الى أنه لا يزال 5.3 مليون شخص يجدون أنفسهم بعيدين عن ديارهم في أوكرانيا ، وتتزايد الحاجة إلى المساعدة المالية بين العائلات النازحة يومًا بعد يوم. وأن ربع السكان في أوكرانيا عاطلين عن العمل حاليًا

 

 


الحرب الأوكرانيه

الامم المتحدة

اوكرانيا

التضخم



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