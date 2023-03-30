اليوم السابع
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الخميس، 30 مارس 2023 06:11 م
أكرم القصاص
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تايوان تعثر عن 20 جثة طافية فى المحيط الهادئ بينهم 7 جثث لفيتناميين

الخميس، 30 مارس 2023 05:19 م
تايوان تعثر عن 20 جثة طافية فى المحيط الهادئ بينهم 7 جثث لفيتناميين هجرة غير شرعية
أ ش أ

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عثرت الشرطة وخفر السواحل التايوانية على 20 جثة طافية فى المحيط الهادئ بالقرب من الجزيرة، بينما تم التعرف على سبعة جثث منهم لمواطنين فيتناميين.


وأوضحت صحيفة تايوان نيوز المحلية إنه خلال الفترة من منتصف فبراير إلى يوم أمس الأربعاء، تم العثور على 20 جثة طافية، وفي حين لم يتم تحديد هوية أربعة حتى الآن، وتبين أن تسع جثث كانت لمواطنين تايوانيين، وكانت وفاتهم نتيجة لحادث أو انتحار، وفقًا لمكتب التحقيقات الجنائية.


كما تم التعرف على الجثث السبع المتبقية على أنها فيتنامية بناءً على قائمة قدمها مكتب التحقيقات، كما قدم أقاربهم في فيتنام معلومات ساعدت في تحديد هويتهم.


وبحسب ما ورد، كانت مجموعة من الأشخاص تخطط لدخول تايوان بشكل غير قانونى فى منتصف الشهر الماضي.
وتحاول السلطات أيضًا تحديد مكان طاقم السفن وأصحابها المشتبه فى تورطهم في الاتجار بالبشر.


تايوان

فيتنام

تاييه

مهاجرين

هجرة غير شرعية



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