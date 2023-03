بولسونارو يعود للبرازيل للمرة الأولى منذ مغادرة السلطة.. فيديو

عاد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الخميس إلى البرازيل بعد عدة أشهر قضاها في الولايات المتحدة، واستقبله عدد من المؤيدين له وسط صيحات "الرئيس"، حسبما قالت صحيفة "الاسبانيول" الإسبانية.

وقال بولسونارو لدى هبوطه في المطار، إنه عاد ليقود المعارضة اليمنية ضد الرئيس الحالي لولا دا سيلفا.

وغادر بولسونارو البرازيل نهاية ديسمبر قبل يوم من نهاية فترته الرئاسية، وخلف الرئيس المنتخب لولا دا سيلفا اليمين الدستورية.

Bolsonaro viajou para os Estados Unidos dias antes do final do seu mandato e ficou hospedado na casa do ex-lutador de MMA José Aldo, em Orlando. pic.twitter.com/I96fHk3uvF