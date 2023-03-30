بولسونارو يعود للبرازيل للمرة الأولى منذ مغادرة السلطة.. فيديو

فاطمة شوقى

⚡️🇧🇷 Bolsonaro está volviendo a Brasil, así lo despiden sus seguidores en el Aeropuerto de Orlando. pic.twitter.com/U5SihHSyTa — Nicolás de León (@salocinuy) March 30, 2023

عاد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الخميس إلى البرازيل بعد عدة أشهر قضاها في الولايات المتحدة، واستقبله عدد من المؤيدين له وسط صيحات "الرئيس"، حسبما قالت صحيفة "الاسبانيول" الإسبانية.

وقال بولسونارو لدى هبوطه في المطار، إنه عاد ليقود المعارضة اليمنية ضد الرئيس الحالي لولا دا سيلفا.

وغادر بولسونارو البرازيل نهاية ديسمبر قبل يوم من نهاية فترته الرئاسية، وخلف الرئيس المنتخب لولا دا سيلفا اليمين الدستورية.

Bolsonaro viajou para os Estados Unidos dias antes do final do seu mandato e ficou hospedado na casa do ex-lutador de MMA José Aldo, em Orlando. pic.twitter.com/I96fHk3uvF — manuel menezes (@manuelmenezes14) March 30, 2023

وأشارت الصحيفة إلى أن المئات من المؤيدين له كانوا في استقبال بولسونارو فى مطار برازيليا ، ولأسباب أمنية لم يغادر بولسونارو الطائرة عبر الباب الرئيسى حيث كان ينتظره العديد من الصحفيين.

وبحسب قناة Jovem Pan البرازيلية ، فإنه بعد وصوله إلى البرازيل سيتوجه مباشرة إلى مقر الحزب الليبرالي ، الذي انضم إليه عام 2021 ، للقاء أعضاء ذلك التشكيل.

وكان بعد وقت قصير من وصوله إلى الولايات المتحدة، توجه إلى أحد المستشفيات بسبب مرض في البطن ناتج عن الإصابات التي تعرض لها في هجوم خلال الحملة الانتخابية 2018 التي قادته الى الحكم.

قبل أيام من عودته إلى البرازيل ، ألمح بولسونارو من الولايات المتحدة إلى أنه سيعارض الرئيس الحالى لولا دا سيلفا، ولكن قبل ركوب الطائرة ، أكد أنه لن يقود "أي معارضة" ، لكنه سيشارك مع حزبه المعارض للولا

https://twitter.com/i/status/1641381035161124871

وقال في تصريحات لشبكة CNN : "في الوقت الحالي أنا سياسي بدون تفويض ، سأكون بجوار مقعدنا".

عاش الرئيس البرازيلي السابق هذه الأشهر في وسط فلوريدا محاطًا بدعم أتباعه في أوساط الجالية البرازيلية الكبيرة وحرصًا على عدم الإدلاء بتصريحات قد تروق للسلطات الأمريكية.

وخلال إقامته في فلوريدا ، أقام بولسونارو في منزل أحد مقاتلي فنون القتال المختلطة ، خوسيه ألدو ، وقد عاش حياة طبيعية حيث كان يذهب لمحلات السوبر ماركت والمطاعم والكنائس.

كما أجرى اجتماعا مكثفا مع مؤيديه ، الذين هتفوا "ابق ، ابق" في أحد مطاعم أورلاندو ، وشارك كمتحدث رئيسي في منتدى سياسي محافظ في دورال (ميامي) والتقى بالرئيس السابق دونالد ترامب في واشنطن.