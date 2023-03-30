اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 مارس 2023 01:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بولسونارو يعود للبرازيل للمرة الأولى منذ مغادرة السلطة.. فيديو

الخميس، 30 مارس 2023 12:46 م
بولسونارو يعود للبرازيل للمرة الأولى منذ مغادرة السلطة.. فيديو جايير بولسونارو
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عاد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الخميس إلى البرازيل بعد عدة أشهر قضاها في الولايات المتحدة، واستقبله عدد من المؤيدين له وسط صيحات "الرئيس"، حسبما قالت صحيفة "الاسبانيول" الإسبانية.

وقال بولسونارو لدى هبوطه في المطار، إنه عاد ليقود المعارضة اليمنية ضد الرئيس الحالي لولا دا سيلفا.

وغادر بولسونارو البرازيل نهاية ديسمبر قبل يوم من نهاية فترته الرئاسية، وخلف الرئيس المنتخب لولا دا سيلفا اليمين الدستورية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المئات  من المؤيدين له كانوا في استقبال بولسونارو فى مطار برازيليا ، ولأسباب أمنية لم يغادر بولسونارو الطائرة عبر الباب الرئيسى حيث كان ينتظره العديد من الصحفيين.

وبحسب قناة Jovem Pan البرازيلية ، فإنه بعد وصوله إلى البرازيل سيتوجه مباشرة إلى مقر الحزب الليبرالي ، الذي انضم إليه عام 2021 ، للقاء أعضاء ذلك التشكيل.

وكان بعد وقت قصير من وصوله إلى الولايات المتحدة، توجه إلى أحد المستشفيات بسبب مرض في البطن ناتج عن الإصابات التي تعرض لها في هجوم خلال الحملة الانتخابية 2018 التي قادته الى الحكم.

قبل أيام من عودته إلى البرازيل ، ألمح بولسونارو من الولايات المتحدة إلى أنه سيعارض الرئيس الحالى لولا دا سيلفا، ولكن قبل ركوب الطائرة ، أكد أنه لن يقود "أي معارضة" ، لكنه سيشارك مع حزبه المعارض للولا

https://twitter.com/i/status/1641381035161124871

وقال في تصريحات لشبكة CNN: "في الوقت الحالي أنا سياسي بدون تفويض ، سأكون بجوار مقعدنا".

عاش الرئيس البرازيلي السابق هذه الأشهر في وسط فلوريدا محاطًا بدعم أتباعه في أوساط الجالية البرازيلية الكبيرة وحرصًا على عدم الإدلاء بتصريحات قد تروق للسلطات الأمريكية.

وخلال إقامته في فلوريدا ، أقام بولسونارو في منزل أحد مقاتلي فنون القتال المختلطة ، خوسيه ألدو ، وقد عاش حياة طبيعية حيث كان يذهب  لمحلات السوبر ماركت والمطاعم والكنائس.

كما أجرى اجتماعا مكثفا مع مؤيديه ، الذين هتفوا "ابق ، ابق" في أحد مطاعم أورلاندو ، وشارك كمتحدث رئيسي في منتدى سياسي محافظ في دورال (ميامي) والتقى بالرئيس السابق دونالد ترامب في واشنطن.


بولسونارو

رئيس البرازيل السابق

البرازيل

لولا دا سيلفا

الولايات المتحدة



الموضوعات المتعلقة

رسائل إلى ترامب.. الرئيس الأمريكى السابق ينشر 150 خطابا شخصيا فى كتاب جديد.. دونالد يكشف رد أوبرا وينفرى على اقتراح ترشحهما للرئاسة عام 2000.. ورسالة بولسونارو "الحزينة".. والأميرة ديانا ونيكسون أبرز الموقعين

السبت، 11 مارس 2023 03:00 ص

بولسونارو فى أمريكا.. يوميات رئيس برازيلى سابق مطلوب للعدالة فى برازيليا.. زيارات لا تنقطع لمطاعم الوجبات السريعة.. خطب سياسية فى فندق ترامب تعكس صداقتهما.. وبوابة إلكترونية لبيع أكواب تحمل صورته

الأحد، 05 مارس 2023 03:00 ص

تورط رئيس البرازيل السابق فى محاولة الانقلاب.. "داسيلفا" يتهم بولسونارو بالاعتداء على مبانٍ حكومية.. برلمانى: مستشار لـ"جايير" دعاه لمؤامرة لمنع "لولا" من التنصيب.. و"ترامب البرازيل" يطلب اللجوء لأمريكا

الأحد، 05 فبراير 2023 05:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة