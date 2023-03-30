بورسعيد تحتفل بذكرى مرور 1083عامًا هجريا على تأسيس الجامع الأزهر

بورسعيد - محمد عزام

قال محمد عفيفى، مدير وعظ المنطقة الأزهرية ب محافظة بورسعيد ، إن الإدارة المركزية لمنطقة بورسعيد الأزهرية، ومنطقة وعظ الأزهر الشريف، نظمت احتفالية بمناسبة مرور 1083عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر، بقاعة المؤتمرات بمكتبة مصر العامة، وبحضور قيادات الأزهر، والأوقاف والكنيسة.

وأوضح "عفيفى"، أن الاحتفالية بدأت بالسلام الوطنى وتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ أحمد عبد السلام، تلاها عرض كلمة مسجلة لشيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين الدكتور أحمد الطيب، وتخلل الحفل كلمات مدير الادارة المركزية لمنطقة بورسعيد الأزهرية الدكتور ياسر علام، والدكتور محمد عامر عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات ببورسعيد، والشيخ محمد مصطفى عفيفى مدير عام منطقة وعظ بورسعيد الأزهرية - أمين عام بيت العائلة المصرية ببورسعيد، والقس كيرلس غطاس راعى كنيسة مارمينا نائبا عن الأنبا تادرس مطران بورسعيد و توابعها، ودكتور مسعد يوسف أبو مايلة مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف بورسعيد، وحنان الزهار عميدة المرحلة الثانوية بمعهد عمر بن الخطاب، الشيخ أحمد قناوى مدير فروع الرواق ببورسعيد.

وأشار إلى أن الاحتفالية تضمنت فقرات إنشاد ديني وفقرات دينية متنوعة لعدد من طلاب وطالبات الأزهر الشريف، موضحاً أن هذا الاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر، يُعد فرصة لإحياء الروح الأزهرية وتعزيز الانتماء للمؤسسة الأزهرية وتعميق الوعي بدورها الحضاري والتعليمي والديني.

وأكد الشيخ محمد عفيفى، على أهمية الوحدة والتعاون في خدمة المؤسسة الأزهرية ونشر القيم الإسلامية والتعليمية والثقافية التي تمثلها.

وكان المجلس الأعلى للأزهر قد قرر في مايو 2018 برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر في السابع من رمضان عام 361هـ يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر.