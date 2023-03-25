بوتين يعلن نشر أسلحة نووية تكتيكية فى بيلاروسيا

كتب محمد جمال

أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، نشر أسلحة نووية تكتيكية فى بيلاروسيا، بحسب سكاى نيوز، وأكد بوتين أن نشر أسلحة نووية تكتيكية فى بيلاروسيا لا ينتهك المعاهدات الدولية، مشيرا إلى أن روسيا أرسلت 10 مقاتلات قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية إلى بيلاروسيا.

وأضاف بوتين أن موسكو لا تنقل أسلحة نووية إلى بيلاروسيا بل تعيد تموضعها هناك كما تفعل الولايات المتحدة فى أوروبا، مشيرا إلى أن روسيا سترد على تزويد الغرب أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب، مؤكدا أن روسيا تمتلك الكثير من الأسلحة التى لم تستخدمها بعد.

كما هدد بوتين باستخدام قذائف باليورانيوم المنضب اذا تلقت أوكرانيا ذخائر مماثلة من الغرب.

يذكرأن، أكد الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، أن روسيا ستواصل تزويد بلاده بالمعدات العسكرية والأسلحة لصالح القسم البيلاروسى من المجموعة الإقليمية المشتركة لقوات دولة الاتحاد.



وقال لوكاشينكو: "نحن سنتسلم طائرات حربية من طراز (سو-30 إس إم) ومروحيات حربية من طراز (مي-35) وناقلات جند مدرعة، با لإضافة إلى الأسلحة والصواريخ والذخيرة الأخرى".



وأضاف: "من أجل تجهيز الجزء البيلاروسي من المجموعة الإقليمية المشتركة لقوات دولة الاتحاد، سلمنا الجانب الروسي منظومات (إسكندر) الصاروخية التكتيكية بالقدر اللازم من الصواريخ، ومنظومات دفاع جوي صاروخية من طراز (إس-400)"، مؤكدا أن هذه أسلحة تأتي في إطار برنامج التسلح الحكومي البيلاروسي، حيث جرى شراء بطارية من منظومات "تور" الصاروخية المضادة للطائرات وصواريخ موجهة مضادة للدبابات ومدافع هاون وقاذفات لهب وأكثر من 830 ألف قطعة ذخيرة من عيارات مختلفة.