انطلاق فعاليات المهرجان الإقليمى بمسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة

الدقهلية :محمد الحبشى

انطلقت فعاليات المهرجان الإقليمى لنوادى المسرح للهيئة العامة لقصور الثقافة، بعرضين مسرحين بمسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة، بعنوان "لعبة القتلة" و"ثم لم يتبقى أحد".

جاء ذلك برئاسة المخرج هشام عطوة، والإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله، وفرع ثقافة الدقهلية برئاسة عمرو فرج.

العرض الأول بعنوان "لعبة القتلة" نص ليلة القتلة تأليف خوزيه تريانا، ترجمة فتحي العشري، وديكور مجدي السنوسي، وإخراج الطالب أحمد كمال، ويدور حول ثلاثة أبناء قرر الأخ الأوسط أن يلعب لعبة عبارة عن مسرحية مكونه من ثلاث فصول، لكل فصل بطل من الأخوة الثلاثة ولعبة المسرحية حبكتها هو قتل الأبناء لوالديها.

وتعرض الأحداث العلاقة الأسرية والدوافع التي أدت لبدء اللعبة، وتتحدث عن أخطاء التربية التي تؤدي إلى نتائج سيئة على الأبناء والمجتمع، واستخدام الأبناء نفس الطرق الخاطئة التي ستؤدي إلى نفس الأخطاء وأكثر.

أما العرض الثاني بعنوان "ثم لم يتبقى أحد" النص مأخوذ عن رواية ثم لم يتبقى أحد للكاتبة الإنجليزية اجاثا كريستي، تأليف حسن حامد، وإخراج الطالب أحمد حسونه، وديكور محمود الزيني، وتدور أحداثه في منزل على أحد الجزر الإنجليزية المعزولة، حيث يقوم عدة أشخاص بالحضور لهذا المنزل لأسباب مختلفة، ليجدوا أنهم محاصرون في المكان، ومن ثم تبدأ بعض جرائم القتل الغامضة بالحدث تباعا، ليجدوا أنفسهم محاصرون بجزيرة والشك وشبح القتل يحاوطهم من كل اتجاه.

حضر العرضان عمرو فرج، مدير عام إقليم شرق الدلتا الثقافي والمكلف مدير عام فرع ثقافة الدقهلية، وعزت أحمد زكي، مدير قصر ثقافة المنصورة، ولجنة التحكيم تضم الكاتب سعيد حجاج، والناقدة رنا عبد القوي، والمخرج المسرحي إبراهيم المهدي، والمتابع من إدارة المسرح ضياء سيد، وعضو الرقابة على المصنفات محمد عدلي حسن.