الكنافة البلدى سحر تانى.. اعرف أسرارها مع أشهر صناعها جنوب الأقصر.. فيديو

صينية الكنافة بأشكالها المختلفة من أشهى أطباق الحلويات خلال شهر رمضان المبارك، والتى لا يخلو منها أى منزل مصرى خلال الشهر الكريم، والتى يتم تجهيزها وعملها بالشكل الآلى بالماكينات والشكل اليدوى المميز الذى يجذب قلوب الجميع، حيث أن صانعها يجهز العجينة بالماء العادى والملح والدقيق ويقوم بتصفيتها ثم وضعها فى الكوز الخاص بتوزيعها على مكان التسوية على الصاج الذى توجد أسفله النار للتسوية والبيع للجمهور.

وفى هذا الصدد رصد "تليفزيون اليوم السابع" العمل فى صناعة الكنافة البلدى اليدوية، داخل بايكة الشاب الإسناوى ياسر الحظ أشهر صانع كنافة جنوب الأقصر، والذى انطلق فى العمل بتلك المهنة وتعلمها من والده وهو بعمر 10 سنوات، ولا يزال يوفر الكنافة البلدى للمواطنين منذ أكثر من 30 سنة مضت ويقبل على زبائنه من مختلف قرى ونجوع المدينة يوميًا طوال الشهر الكريم.

ويقول ياسر الحظ ابن مدينة إسنا، البالغ من العمر 48 سنة، أنه يعمل فى تلك المهنة منذ أكثر من 30 سنة وذلك بمساعدة زوجته وأبنائه يجهز عجينته اليومية منذ الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، ويبدأ البيع فى الثالثة عصرًا وحتى الساعة 12 ليلًا فى وقت قبل الإفطار وبعد التراويح لخدمة الجمهور، موضحًا أنه يتوجه إلى المكان الذى حجزه ويدفع مقابل إشغال له خلال شهر رمضان المبارك، حيث أنه كعادته السنوية يقوم بعمل "سرادق كنافة بلدي" بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، ويبدأ فى عمله اليومى المعتاد ويخرج العجينة ويضعها فى "كوز الكنافة" المجهز بفتحة علوية وفى أسفله مجموعة من الفتحات تخرج العجينة لتكون الكنافة بشكلها النهائى وتباع للمواطنين.

ويؤكد أشهر بائع كنافة بمدينة إسنا، لـ"اليوم السابع"، أنه يعمل فى تلك المهنة كل عام منذ طفولته حيث كان يرافق والده وتعلم منه المهنة، حيث يحجز موقعا مميزًا بقلب المدينة ويجهز سرادقه الخاص لكى يستطيع كسب لقمة العيش الحلال خلال الشهر الكريم، موضحًا أنه بعد ذلك العمر الطويل فى صناعة الكنافة لديه زبائنه الذين يتوجهون إليه بصفة دائمة خلال الشهر الكريم لثقتهم فى منتجه البلدى المميز، موضحًا أنه كباقى العمال الأرزقية فى تلك المجالات المختلفة يجهز موقعه سنويًا لتقديم الكنافة المميزة لزبائنه بأسعار من 25 حتى 30 جنيهًا حسب الخامة كاملة أو مفتتة وغيرها، مؤكدًا أن الموسم هذا العام أفضل من سابقيه، ويتوافد الأهالى على مدار الساعة فى وقت الظهيرة والعصر نهارًا لشراء الكنافة الطازجة لتقديمها لأبنائهم على مائدة الإفطار فى الشهر المبارك.