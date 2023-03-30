القوى العاملة تعلن توفير 1845 فرصة عمل فى 12 محافظة.. التفاصيل

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الخميس، عن تلقيها طلبات من 40 شركة قطاع خاص في 12 محافظة لشغل 1845 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي،وذلك للتقديم عليها خلال شهر أبريل المقبل .

وجاء في البيان الصحفي، أن نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن "الوزارة" كل 15 يوم، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وتعدها منى شوقى باحث أول بالإدارة، تعلن اليوم عن فرص عمل جديدة ،متوفرة في 12 محافظة، هي : القاهرة ، والجيزة ، وبورسعيد ، وأسيوط ، والإسماعيلية ، والغربية، والمنوفية ، وكفر الشيخ ، ودمياط ، والمنيا ، وقنا ، وجنوب سيناء ،في التخصصات الاتية : مدرسين رياضيات وعلوم ، وفنيون IT ، ومشرفين مواقع ، وأفراد أمن ، ومندوبين مبيعات ، وسيلز ، ومنسقات ميدانيات ، ومحاسبين ، وعمال عاديين ، ومسئولين تمويل ، واخصائيين تسويق ، وكافة التخصصات الفندقية ، ومهن التفصيل والخياطة ، وفنيين ، وعمال نظافة ،وتخصصات أخرى .

وشملت النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات ، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، على مهن: أخصائي تمويل ، ومشرفين ، وعمال عاديين برواتب مجزية.. وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية ، والزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 .

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له ،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل..وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التي تقدمها.