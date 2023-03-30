الفاتيكان يؤكد: صحة البابا تتحسن تدريجيًا مع العلاج.. وقرأ الصحف

فاطمة شوقى

أكد الفاتيكان أن صحة البابا فرانسيس، تتحسن تدريجيا ويواصل العلاج ، مشيرا إلى أنه قضى ليلة سعيدة ونام جيدا خلال أول ليلة قضاها في المستشفى بعد إصابته بمشاكل فى القلب وصعوبة في التنفس.

وأشار الفاتيكان في بيان له إلى إن "البابا فرانسيس قضى ليلة سعيدة حيث أنه تمتع بنوما جيدا ، وفى الصباح قرأ الصحف ، كما أنه صلى"، وسط تفاؤل فريقه الطبي المكلف بعلاجه.

وقال ماتيو بروني المتحدث باسم الفاتيكان في بيان إن البابا البالغ من العمر 86 عاما نُقل إلى مستشفى جميلي في روما أمس الأربعاء وأبلغ أنه سيحتاج "بضعة أيام من العلاج الطبي المناسب بالمستشفى".

قال المتحدث باسم البابا فرانسيس إن البابا يعاني من التهاب في الجهاز التنفسي وسيقضي "عدة أيام" في المستشفى

وأعربت كنيسة روما في بيان يوم الخميس عن "كل قربها ومحبتها للبابا فرنسيس ، وأكدت صلواته المتواصلة ، متمنية له الشفاء العاجل".

كان فرانسيس ، المعروف باسم الكاردينال الأرجنتيني خورخي ماريو بيرجوليو ، قد أزيل الفص العلوي من رئته اليمنى في سن 21 عامًا بعد التهاب رئوي حاد ، بينما دخل المستشفى آخر مرة في عام 2021 لإجراء جراحة اختيارية بسبب تضيق الرتج المصاحب لأعراض في القولون.