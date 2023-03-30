اليوم السابع
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الخميس، 30 مارس 2023 02:49 م
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السيطرة على حريق اشتعل بشقة سكنية فى الطالبية

الخميس، 30 مارس 2023 01:39 م
السيطرة على حريق اشتعل بشقة سكنية فى الطالبية حريق _ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اشتعل حريق بشقة سكنية في الطالبية، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بشقة سكنية في شارع عادل إمام بالطالبية، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة، ولم يسفر الحريق عن إصابات بين المقيمين بالشقة.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

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حريق شقة بالطالبية

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