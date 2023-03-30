السيطرة على حريق اشتعل بشقة سكنية فى الطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

اشتعل حريق بشقة سكنية في الطالبية، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بشقة سكنية في شارع عادل إمام بالطالبية، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة، ولم يسفر الحريق عن إصابات بين المقيمين بالشقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.