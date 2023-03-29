السكة الحديد تشغل اليوم قطار تالجو جديد على خط "القاهرة - أسوان"

كتب سيد الخلفاوى

تشغل اليوم الأربعاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قطار تالجو جديد على خط القاهرة أسوان، ليصبح بذلك رحلة تالجو يوميا بين القاهرة /اسوان والعكس وهذا هو القطار الرابع الذى يدخل التشغيل ضمن عقد توريد 6 قطارات مع شركة تالجو الاسبانية ومنتظر وصول القطار الخامس بنهاية هذا الاسبوع.

وأوضحت السكة الحديد أن يتم الان تشغيل عدد 2 قطار الى الاسكندرية يومياً وعدد 2قطار الى اسوان يومياً على ان يقوم قطار 2030 من القاهرة الساعه 7مساءاً ليصل اسوان الساعه 6,40صباح اليوم التالى طبقاً للجدول المرفق على ان يقف بالمحطات (الجيزة / أسيوط / سوهاج / قنا / الاقصر / ادفو / كوم امبو ) ويقوم قطار 2031 من اسوان يومياً الساعه 7مساءاً يصل القاهرة الساعه 6,50 صباح اليوم، على ان يقف بنفس محطات الذهاب.

ويأتى ذلك فى إطار التطوير والتحديث وتقديم افضل خدمة لجمهور الركاب بناء على توجيهات معالى الفريق مهندس كامل الوزير -- وزير النقل.

وتتميز القطارات بتقنيات حديثة متطورة حيث تمتاز بأن تصميمها يعطى للقطارات ثباتاً أثناء المسير فى المنحنيات وتحقيق أقصى قدر من الراحة ، كما أن العربات مصنعة من الألومنيوم المستخدم حالياً فى معظم قطارات أوروبا والعالم، مما يقلل من وزن القطار وبالتالى توفير الوقود المستهلك فى الرحلة، كما أنه مقاوم للصدأ وبالتالى لا يتآكل من المياه المستخدمة فى نظافة القطارات وصيانتها ، كما ستوفر القطارات الجديدة أعلى مستوى من الرفاهية والأمان للركاب كما توجد شاشات عرض لكل كرسى بعربات الدرجة الأولى وشاشات مركزية فى عربات الدرجة الثانية ، بالإضافة إلى تزويد القطارات بكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم وقد تم مراعاة ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة أثناء تحديد تصميم القطار حيث تم توفير بعض الامتيازات مثل المقاعد المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك دورات مياه مخصصة لهم بعربة البوفيه بمنتصف القطار.