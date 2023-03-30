السجن المشدد غيابيا 15 سنة لعاطل تعدى على سائق لسرقته بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار هاني كمال غبريال رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار شريف بركات، والمستشار محمد عبد المقصود قنطوش وسكرتير محكمة الجنايات أحمد السيد، بالسجن المشدد غيابيا 15 عاما للمتهم" م.أ.ا"، مما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالسرقة بالإكراه.

وتعود أحداث القضية المقيدة ،برقم 7402 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل ، يفيد ببلاغ من المجني عليه بقيام المتهم بسرقته بعد التعدي عليه وسرقته بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل، أنه أثناء سير المجني عليه " إ.م.ا" 19 سنة سائق، مستقلا الدراجة البخارية خاصته لكسب قوت يومه فؤجي بالمتهم "م.أ.إ" عاطل، والمعلوم لدية لوجود خلافات سابقة فيما بينهم، وقد تحرر عنها المحضر رقم 1982 لسنة 2020 جنح قسم مينا البصل، وفي معيته آخرين مجهولين مستقلين تروسيكل واصطدموا به من الخلف وترجلوا منه، وقاموا ومعهم المتهم بالتعدي عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، كانت بحوزتهما، وسرقة الدراجة البخارية خاصته ما بها من منقولات ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتبين بالاطلاع على التقرير الطبي أن المجني عليه يعاني من جرح قطعي باليد اليسرى وجرح قطعي في الصدر، وأن المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بمقتضى نصوص القانون ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الإجراءات الجنائية، قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.