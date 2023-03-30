التعليم: أسئلة امتحان شهر مارس لصفوف النقل قصيرة وتحقق الهدف التربوى

محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أسئلة امتحان شهر مارس لصفوف النقل قصيرة وتحقق الهدف التربوى، وتتضمن أجزاء مقالية وأخرى اختيارية، مشددة على أنه يتم وضعها من قبل المعلمين واللجان الفنية في الإدارات الموجهين الأوائل.

ويعقد امتحان شهر مارس لصفوف النقل فى الأسبوع الأول من شهر إبريل فى منهج شهر مارس وأول إبريل فقط.

- استبعاد الأجزاء المخصصة للإطلاع والتعلم الذاتى من أسئلة امتحان شهر مارس لصفوف النقل.

- يتم عقد امتحانات الشهر في جزء من حصة المادة وعلى مستوى المدرسة على أن تكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها.

- تعقد امتحانات الشهر لصفوف النقل فى أسئلة بسيطة اختيار من متعدد ومقالية حسب مواصفة الامتحان.

- يتم تصحيح امتحانات الشهر لصفوف النقل من خلال المدارس والتوجيه الفنى بالإدارات التعليمية.

- يحصل الطالب على الدرجة الأعلى بامتحانى شهرى فبراير ومارس وتضاف إلى درجة الطالب بامتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- تعقد الامتحانات لقياس نواتج التعلم فيما درسه الطالب.

وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أهمية مواصلة العمل على جذب الطلاب للمدرسة، وخاصة طلاب الصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوى، وعودتهم إلى المدرسة بشكل كامل واسترجاع دورها التربوى، موجهًا بعقد محاضرات إضافية لهم في مختلف المواد الدراسية، بجانب تفعيل جميع الأنشطة لجذبهم.