البنتاجون: انتهاء تدريب 65 عسكريا أوكرانيا على منظومات باتريوت

كتب محمد جمال

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الخميس، عن انتهاء تدريب 65 عسكريا أوكرانيا على منظومات باتريوت، بحسب شبكة العربية، ويوم الـ7 من شهر مارس الجارى، أعلنت وزارة الدفاع البولندية، الثلاثاء، عن وصول أولى دفعات صواريخ باتريوت الأمريكية إلى أوكرانيا.

وأثارت صواريخ باتريوت الأمريكية، أزمة كبيرة بين روسيا ودول الغرب، خاصة لما تمتلكه هذه المنظومة المتطورة من قدرات هائلة، حيث حذرت موسكو بانها ستستهدفها فور وصولها.

وفى يناير الماضى، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" الجنرال باتريك رايدر، أن الولايات المتحدة بدأت فى تدريب نحو 100 عنصر من القوات الأوكرانية على استخدام منظومة "باتريوت" للصواريخ فى قاعدة "فورت ستيل" العسكرية بولاية أوكلاهوما.

وقال الجنرال رايدر، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، إن عدد العسكريين الأوكرانيين القادمين إلى قاعدة "فورت ستيل"، يمثل العدد المطلوب لتشغيل بطارية واحدة وسوف يركز تدريب القوات الأوكرانية على تعلم تشغيل وصيانة منظومة صورايخ "باتريوت" أيضا.

وكان الجيش الأمريكى أعلن فى وقت سابق وصول قوات أوكرانية إلى قاعدة فورت سيل فى ولاية أوكلاهوما لبدء التدريب على نظام الصواريخ باتريوت، وتجري الولايات المتحدة في قاعدة "فورت سيل" التدريبات على صواريخ باتريوت لجيشها ودول أخرى.

وعلى الجانب الآخر دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى تزويد أوكرانيا بأي سلاح يمكنها استخدامه.

وقالت فون دير لاين "يجب أن تحصل أوكرانيا على جميع القدرات العسكرية التي تحتاجها والتي تستطيع استخدامها، بما في ذلك الأنظمة الحديثة".

وكشفت في وقت سابق عن نية الاتحاد الأوروبي فرض حزمة عاشرة من العقوبات ضد روسيا.