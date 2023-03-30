اليوم السابع
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الخميس، 30 مارس 2023 02:43 م
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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابين فلسطينيين من مخيم "قلنديا" شمال القدس

الخميس، 30 مارس 2023 02:30 م
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابين فلسطينيين من مخيم "قلنديا" شمال القدس قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، شابين فلسطينيين من مخيم "قلنديا" شمال القدس، بوسط الضفة الغربية. 

وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوة راجلة من جيش الاحتلال الإسرائيلى داهمت المخيم، واعتقلت الشابين، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وفى وفت سابق، أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين بالرصاص الحى، اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، التى داهمت بلدة "قباطية" جنوب جنين.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت (قباطية)، وداهمت منزل الأسير المحرر يوسف نزال في محاولة اعتقال شقيقه معتصم، الذي لم يكن متواجدا حينها في المنزل.

بدورها.. ذكرت مصادر طبية أن ثلاثة شبان أصيبوا خلال المواجهات بالرصاص الحي، وتم نقلهم لمستشفيي جنين الحكومي وابن سينا.
وفي سياق متصل.. اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي الزبابدة وجبع، وقريتي مثلث الشهداء ومسلية جنوب جنين.

 


مخيم قلنديا

قلنديا

قوات الاحتلال

الضفه الغربيه

الاحتلال



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