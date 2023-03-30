الإعدام لمتهم اشترك فى قتل شخص والشروع بقتل آخر بسبب الثأر بمطروح

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 144 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الضبعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح ، إخطار من مأمور قسم شرطة الضبعة بقيام المتهم، بالاشتراك مع آخرين في قتل المجني عليه "م. ك" والشروع في قتل المجني عليه "س.ع" بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الضبعة، أنه الي وجود خلافات سابقة بين المتهم " ص.ا.ع" وآخرين تمت محاكمتهم وبين عائلة المجني عليهم، ومن بينهم المجني عليه "م.ك" ، وذلك بسبب مقتل أحد أقارب المتهمين، فقاموا على إثرها بعقد العزم على أخذ الثأر فأعدوا أسلحة نارية بنادق آلية وخرطوش وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا تواجد المجني عليه فيه، وما أن ظفروا به حتي قام المتهمين بإطلاق أعيرة نارية حوزتهم بنية إزهاق روحه، وعندما حاول المجني عليه الثاني " س.ع.ف"، مقاومتهم أطلقوا عليه أعيرة نارية ،مما ادي الي إصابة المجني عليه الثاني ووفاة المجني عليه الاول متأثر بإصابته ،ونا أن أيقنوا المتهمين إتمام جريمتهم حتي صاحوا بالتكبير وفرو هاربين ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة الواقعة الي محكمة جنايات مطروح ، وأصدرت حكمها بالإعدام شنقا للمتهم .