الإعدام لعامل وسيدة بسبب استدراجهما شقيقة المتهمة والاعتداء عليها

كتب - أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات مطروح برئاسة المستشار الدكتور مجدي سلامة رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار سامح شاكر والمستشار جمال عبد الناصر سالم، بالإعدام شنقا لعامل وربة منزل، فى اتهامهما بخطف المجني عليها ربة منزل بالتحايل، والتعدي عليها.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 3972 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة مطروح، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، بلاغا من المجنى عليها بقيام المتهم الأول بالتعدي عليها، وتصويرها والمتهمة الثانية "شقيقتها" بخطفها بالتحايل، لارتكاب الواقعة بمحل سكنهم بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة مطروح، قيام المجني عليها "م.ن.ال" ربة منزل، بالذهاب إلى منزل شقيقتها المتهمة الثانية " ا.ن.ال" ربة منزل، بناء على طلبها لمساعدتها في أعمال نظافة المنزل، فأعدت المتهمة الثانية مشروب شاي، ووضعت فيه مادة مخدرة أفقدت المجني عليها وعيها، وعقب استيقاظ المجني عليها، وجدت نفسها في غرفة النوم، وقام المتهم الأول "ر.ك.م" عامل زوج شقيقتها، بالتعدي عليها، فانصرفت مسرعة إلى منزلها.

تبين من فحص هاتف المتهم، وجود مقاطع مرئية وصور على هاتفه للمجني عليها، أثناء التعدي عليها، وبالعرض علي النيابة ، قررت إحالتهما الي محكمة جنايات مطروح ، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.



