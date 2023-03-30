الأمم المتحدة تطالب بإجراءات عاجلة لمعالجة التلوث وتشجيع الحد من النفايات

كتبت: هند المغربي

دعا أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات " إلى اتخاذ اجراءات عاجلة لمعالجة أزمة التلوث العالمية وتشجيع العمل على كل المستويات للحد من النفايات.

وشدد البيان، الذي صدر اليوم الخميس بمناسبة اليوم العالمي لصفر نفايات، والذى يوافق اليوم 30 مارس، على أهمية التحول المجتمعي إلى (اقتصاد التدوير)؛ خاصة وأن النفايات تكلف الاقتصاد العالمي مليارات الدولارات كل عام.

وحذر أمين عام الأمم المتحدة من أنه إذا استمر البشر في التعامل مع الطبيعة على أنها مكب للنفايات فإنهم بذلك يحفرون قبورهم بأنفسهم.

وشدد البيان على أن أزمة النفايات تقوض قدرة الأرض على استدامة الحياة، لافتا إلى أن البشرية تنتج أكثر من ملياري طن من النفايات الصلبة البلدية سنويا منها 45% تتم إدارتها بشكل سيء.

وأكد أنه بدون اتخاذ إجراءات عاجلة فإن هذا سيرتفع إلى ما يقرب من 4 مليارات طن بحلول عام 2050، وذلك من نفايات بجميع الأشكال والأحجام - بما في ذلك البلاستيك والحطام من مواقع التعدين والبناء والإلكترونيات والمواد الغذائية، ونوه البيان إلى أن هذه المشكلة تؤثر بشكل غير متناسب على الفقراء حيث يفتقر ما يصل إلى 4 مليارات شخص إلى مرافق التخلص الخاضعة للرقابة.

يذكر أن اليوم العالمي تأسس من خلال قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك عقب قرارات أخرى بشأن النفايات بما في ذلك التزام جمعية الأمم المتحدة للبيئة في 2 مارس 2022 لدفع اتفاقية عالمية لانهاء التلوث البلاستيكي.