استطلاع: البريطانيون يثقون فى الاتحاد الأوروبى أكثر من برلمان المملكة

كتبت: نهال أبو السعود

أظهر استطلاع للراي يستكشف الثقة في المؤسسات في 24 دولة من كندا إلى كوريا الجنوبية، أن الناس في بريطانيا لديهم ثقة أكبر في الاتحاد الأوروبي من برلمان المملكة المتحدة لأول مرة منذ 30 عام، وفقا لصحيفة الجارديان.

منذ أن صوتت المملكة المتحدة لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، وصلت نسبة الأشخاص الذين يثقوا في البرلمان الى 22% فقط، بينما زادت الثقة في الاتحاد الأوروبي في بروكسل 7 نقاط ليصل الى 39%، كما انخفضت الثقة في حكومة المملكة المتحدة من عام 2017 الى 2021.

وقال وزير بريكست السابق ، ديفيد ديفيس ، إن التحول الملحوظ ربما كان نتيجة صراع وصفه بـ "متذمر وغير سار ومثير للجدل" في البرلمان بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي منذ أواخر عام 2017 ، "والذي لم يكن مثمرًا تمامًا" على حد قوله.

تأتي زيادة الثقة في الاتحاد الأوروبي بعد استجابة قادة الاتحاد الأوروبي للغزو الروسي لأوكرانيا ورغبة فولوديمير زيلينسكي في أن تصبح بلاده جزءًا من الكتلة.

قال 24% فقط من الناس إنهم "سعداء" لأن المملكة المتحدة صوتت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بينما قال 49% أنهم أصيبوا بخيبة أمل.

تظهر النتائج أيضًا أن المملكة المتحدة انضمت إلى صفوف الدول الأقل احتمالًا للثقة في الحكومة والبرلمان، قال البروفيسور بوبي دافي ، مدير معهد السياسة في كينجز كوليدج لندن ، الذي حلل الأرقام: "الثقة في البرلمان تراجعت إلى النصف منذ عام 1990".

وتابع: "نحن من بين الدول الأقل احتمالا في الدراسة من بين أكثر من 20 دولة أن تثق في الحكومة ؛ انخفضت الثقة في الشرطة بشكل حاد ، لا سيما في لندن"

ووفقا للتقرير، تراجعت الثقة في البرلمان بشكل حاد حيث قال 13 % فقط من الناس انهم يثقون في الأحزاب السياسية في المملكة المتحدة.