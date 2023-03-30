اليوم السابع
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الخميس، 30 مارس 2023 01:15 م
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ارتفاع ضحايا مشاجرة بالأسلحة النارية فى قنا إلى شخصين بعد وفاة طفل

الخميس، 30 مارس 2023 01:02 م
ارتفاع ضحايا مشاجرة بالأسلحة النارية فى قنا إلى شخصين بعد وفاة طفل سيارة إسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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ارتفع عدد ضحايا مشاجرة بالأسلحة النارية، فى قرية السمطا التابعة لمركز دشنا، شمال قنا، إلى شخصين بعد مصرع طفل متأثرًا بإصابته بطلقات نارية.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارًا يفيد إصابة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، بطلقات نارية فى مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية السمطا، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى.
 
وكان قد لقى شاب مصرعه، بطلق نارى فى مشاجرة بالأسلحة النارية فى قرية السمطا التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شاب بطلق نارى إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية فى قرية السمطا بمركز دشنا، وتبين مصرع دياب.ع، 30 عامًا، بطلق نارى إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية فى قرية السمطا بمركز دشنا.
 
تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا بمقرها المؤقت فى فاو، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.
 
 

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