ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.4% بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

وارتفع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 16641 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 2841 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.19% ليصل إلى مستوى 19879 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 6826 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 2849 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 4304 نقطة.