إطلاق تطبيق "نظام الشهادات الموحد" بجامعة بنها لاستخراج الوثائق إلكترونيا

أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، إطلاق تطبيق "نظام الشهادات الموحد"، بالجامعة لتوفير خدمة طلب استخراج الوثائق المختلفة من الكليات سواء للخريجين أو طلاب الجامعة إلكترونيا.

وأكد رئيس الجامعة، أن نظام الشهادات الموحد يعمل على توفير الوقت والجهد لمتلقى الخدمة والإداريين بالكليات وتنسيق العمل وسهولة إصدار التقارير الخاصة بالطلبات، مشيرا إلى أن التطبيق الجديد يأتى فى إطار رؤية مصر 2030 لإحداث نقلة فى الأداء المؤسسى وتطوير وتنمية القدرات البشرية، وتطبيقاً للخطة الاستراتيجية للجامعة لميكنة العمل والتحول الرقمى ورفع كفاءة العاملين بالجامعة فى مجال تكنولوجيا المعلومات وتطوير أسلوب العمل وكذلك الارتقاء بمنظومة المحتوى الرقمى بالجامعة.

وأضاف الدكتور جمال سوسة، أن طباعة شهادات التخرج لطلاب الجامعة تتم فى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية منذ 3 سنوات والذى يعد أول وأحدث مجمع صناعى تكنولوچى متكامل للإصدارات المؤمنة والذكية فى الشرق الأوسط وأفريقيا، ويقوم بتصنيع وإصدار كافة الوثائق والمحررات المؤمنة والذكية والأنظمة التكنولوچية الخاصة بها، وبوجود التطبيق ستتم الحوكمة اللازمة على وثائق الجامعة المختلفة.

من جانبه أشار الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن التطبيق الجديد يقدم خدمات لاستخراج الشهادات والإفادات المختلفة بالكليات منها (شهادة بيان تقديرات - شهادة التخرج - بيان النجاح -الإفادات- شهادة القيد - الشهادة الأصلية - بدل فاقد للشهادة الأصلية- شهادة بالمحتوى العلمي- خطاب تدريب)، وكذلك خدمات الدفع الإلكترونى نظير استخراج الوثائق المختلفة، ومتابعة حالة الطلبات لمعرفة موعد التسليم.

وأوضح الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه انتهى فريق تكنولوجيا المعلومات بالجامعة بتصميم وتنفيذ النظام "قاعدة بيانات" لإدارة طلبات استخراج الوثائق بالجامعة لمتابعة الطلبات وإصدار التقارير اللازمة إلكترونياً، مما يساعد جهات دعم واتخاذ القرار بالجامعة فى عمليات التطوير والتنمية.

من جانبه قدم الدكتور جمال سوسه رئيس الجامعة، الشكر لفريق العمل بقيادة الدكتور شادى المشد نائب المدير التنفيذى للمعلومات، والمهندس حسين سيد، والمهندس أشرف قمحه، مهندسى التطوير بقطاع تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، على الجهود المبذولة فى تطوير التطبيق.