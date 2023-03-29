مجلس جامعة بنها يكرم الفائزين بجوائز مصر للتميز الحكومى فى دورته الثالثة

القليوبية إبراهيم سالم

كرم مجلس جامعة بنها في اجتماعه، برئاسة الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، الفائزين من الجامعة فى الدورة الثالثة لجائزة مصر للتميز الحكومي، جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس والأمناء المساعدين.

ووجه رئيس جامعة بنها، نيابة عن مجلس جامعة بنها التهنئة والشكر للمشاركين في الجائزة على تميُزهم الذي سيُسهم في الارتقاء بالخدمات التى تقدمها الجامعة لخلق جهاز إدارى كفء وفعال.

وأكد رئيس جامعة بنها، أن هذا الإنجاز يأتى نتيجة جهد وعمل دؤوب من إدارة الجامعة، والعمل فى فرق عمل منظمة فى إطار خطة طموحة للجامعة تتسق مع المتغيرات الجديدة وتهدف لإحداث نقلة نوعية للجامعة وجعلها في مصاف الجامعات العالمية من خلال تطبيقات التحول الرقمي، وتعزيز روح المنافسة الشريفة نحو التميز الحكومى والابتكار واقتصاد المعرفة.

ويذكر أن جامعة بنها حصلت على 3 جوائز خلال فعاليات حفل توزيع جوائز الدورة الثالثة لجائزة التميز الحكومي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومريم الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء بالإمارات، وبمشاركة عدد من الوزراء، والمحافظين، والسفراء، ورؤساء الجامعات المصرية، وأعضاء المجالس النيابية، والهيئات القضائية، حيث فاز كل من هند السعدني بكلية الهندسة ببنها بالمركز الثالث ضمن أفضل موظف حكومي، ومحمود عبيد مدير عام مكتب رئيس الجامعة ضمن أفضل 5 مديرين عموم، وفريق البوابة الإلكترونية بالجامعة بقيادة الدكتور شادي المشد مدير البوابة الالكترونية ضمن أفضل 10 مواقع إلكترونية متميزة في تقديم الخدمات الحكومية.