اليوم السابع
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مصرع عامل إثر سقوطه من أعلى منزل فى البحيرة

الأربعاء، 08 فبراير 2023 11:02 ص
مصرع عامل إثر سقوطه من أعلى منزل فى البحيرة جثة - ارشيفية
البحيرة- ناصر جودة

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أصيب لقى عامل مصرعه اليوم الاربعاء  إثر سقوطه من أعلى عمارة، أثناء عمله  بمركز شبراخيت بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة ،وبالفحص تبين مصرع مختار.ع.ع  اثر اصابته اصابات بالغة بالجسم بسبب سقوطة من اعلى منزل اثناء عمله باحدى قرى مركز شبراخيت.

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة ،وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب الواقعة.

يذكر ان محافظة البحيرة قد شهدت مصرع  شاب إثر سقوطه من أعلى عمارة تحت الإنشاء بمدينة دمنهور بالبحيرة.

وبالفحص تبين مصرع" أحمد .ج.ن" 34 سنة مقيم مركز دمنهور إثر سقوطه من أعلى عمارة تحت الإنشاء بمنطقة النادى الاجتماعى بمدينة دمنهور بالبحيرة.

تم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.

كانت محافظة البحيرة قد شهدت مصرع طفل   إثر سقوطه من أعلى سطح منزله بمركز بدر  بمحافظة البحيرة.  وبالفحص تبين وصول" أنس.ف .ى"  يبلغ من العمر 5أعوام مقيم  قرية عين جالوت مركز بدر  جثة هامدة إلى المستشفى العام  إدعاء سقوط من أعلى سطح المنزل.

وبسؤال أسرة المجنى عليه  أكدت أن سبب الوفاة سقوطه من أعلى المنزل أثناء لهوه ولعبه وتم نقل جثة الطفل إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزى تحت تصرف النيابة العامة.


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