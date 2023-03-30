إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا

أصيب 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى الغربى أمام مركز سمالوط شمال المنيا تم نقلهم للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بتصادم سيارة رقم 3578 ح - ف - ج ملاكى والسيارة رقم 3971 ص - ل ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى شمال محور سمالوط شمال المنيا بسبب السرعه الزائدة.

أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وهم أحمد محمود ابو رحاب 32 سنة ودينا الأمير عبد الحميد 25 سنة ومحمود احمد محمود 9 سنوات وشقيقه زياد 7 سنوات وشقيقه دعاء 7 سنوات ومحمود عادل السيد 27 سنة يقيمون جميعا بمحافظة سوهاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجى، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة.