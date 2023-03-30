إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وربع نقل بالطريق الزراعي السريع أمام قرية المحرص التابعة لمركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، بسبب السرعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام 14356 ا د ي، ربع نقل، 2417 ن ف ر، ملاكي، بالطريق الزراعي السريع مصر أسوان أمام قرية المحرص في مركز ملوي.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وهم: هند سعد اسماعيل 45 عاما تقيم بمدينة المنيا، سحر صلاح 43 عاما، عمر فتحي 27 عاما، أحمد فرغلي حسن 22 عاما، يقيمون في مركز أبوقرقاص، وشخص خامس مجهول الأسم والعنوان.

تم نقل المصابين إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث تبين إصابة الأولي باشتباه نزيف داخلي بالبطن، والثانية بغيبوبه تامه، ومن الثالث للخامس باشتباه كسور وسحجات وكدمات.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثاره وتحفظت الأجهزة الأمنية علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.