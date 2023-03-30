إصابة عامل زراعى بطلق نارى بسبب خلافات على حد فاصل بالعسيرات جنوب سوهاج

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى عاملا زراعيا مصابا بطلق نارى بالكتف الأيسر، على إثر قيام نجل عمه بإطلاق عيار نارى عليه من سلاح كان بحوزته بسبب الخلاف على حد فاصل بأرضهم الزراعية، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة بإرشاد المتهم.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة العسيرات بلاغا من بإصابة عامل زراعى بطلق نارى أثناء تواجده بأرضه الزراعية وتم نقله للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات بورود إشارة من مستشفي سوهاج الجامعي لمركز شرطة العسيرات بوصول المدعو أشرف ع ع ح 22 سنة عامل زراعي ويقيم دائرة المركز مصاباً " بطلق ناري بالكتف الأيسر ".

وبسؤال والده المدعو علي ع ح ا 53 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية إتهم نجل عمومته المدعو زغلول ع ي ا 55 سنة عامل زراعي ويقيم بذات الناحية بالتعدي علي نجله المذكور وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته المشار إليها بسبب خلاف علي حد فاصل بأرضهم الزراعية.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاد المتهم وتم التحفظ على السلاح بوحدة المباحث وتم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.