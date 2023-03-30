إصابة شخصين فى انقلاب سيارة على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب شخصان بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى أمام مفارق سرابيوم وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبى بالإسماعيلية التابع لهيئة الرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بانقلاب السيارة رقم 6563 ط ن ر مصرعلى طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى امام مفارق سرابيوم.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث، كما تم الدفع بسيارتى إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الإسماعيلية، واسفر الحادث عن اصابة كلا من محمد محمد سلامة عويد 25 عام مقيم الاسماعيلية ومصاب كدمة بالعمود الفقرى وسحجات بالجسم، وعدى السيد جمعة عودة 15 عام مقيم الصالحية الجديدة، مصاب اشتباه كسر بالترقوة اليمنى واليسرى، واشتباه كسر بالضلوع واشتباه كسر بالعمود الفقرى، وكسر بالحوض.

تم نقل المصابين إلى مجمع الاسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا. جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.