إحلال وتجديد محطات رفع الصرف الصحى بسوهاج بتكلفة 47 مليون جنيه

وأشار المهندس محمد السيد رئيس قطاع الصرف الصحى، إلى أن أعمال الاحلال والتجديد الجارى تنفيذها بمركز سوهاج تتمثل فى محطة رفع صرف صحى رقم 1 وتبلغ طاقتها التصميمية 45000متر مكعب لكل يوم ومحطة رفع صرف صحى رقم 5 والتى تبلغ طاقتها التصميمية 26000 متر مكعب لكل يوم ومحطة صرف صحى الكاشف والتى تبلغ طاقتها التصميمية 40000 متر مكعب لكل يوم ومحطة رفع رى المزرعة وتبلغ طاقتها التصميمية 50000 متر مكعب لكل يوم.

كما أنه جارى أعمال الاحلال والتجديد بمركز جهينة وتشمل محطة رفع صرف صحي قرية الطليحات والتى تبلغ طاقتها التصميمية 13824 متر مكعب لكل يوم ومحطة رفع صرف صحى نجع ادريس والتى تبلغ طاقتها التصميمية 5184 متر مكعب لكل يوم هذا بالاضافة الى إحلال وتجديد محطتى رفع صرف صحى البلينا 1 و 2 والتى تخدم مدينة البلينا ومنطقة غرب ترعة الفؤادية.

وفى مركز طهطا جارى اعمال الإحلال والتجديد بمحطة رقم 1 والتى تبلغ طاقتها التصميمية 17280 متر مكعب لكل يوم ومحطة رفع رقم 4 والتى تبلغ طاقتها التصميمية 9504 متر مكعب لكل يوم ومحطة رفع صرف صحى رقم 5 والتى تبلغ طاقتها التصميمية 60480 متر مكعب لكل يوم ومحطة رفع صرف صحى رقم 6 والتى تبلغ طاقتها التصميمية 69120 متر مكعب لكل يوم ومحطة معالجة صرف صحى طهطا والتى تبلغ طاقتها التصميمية 35000 متر مكعب لكل يوم ومحطه رفع المزرعة والتى تبلغ طاقتها التصميمية متر مكعب لكل يوم.

وأكد رئيس مياه سوهاج على ضرورة الانتهاء من الاعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد حتى يمكن الاستفاده منها وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.