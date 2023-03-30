اليوم السابع
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الخميس، 30 مارس 2023 12:47 ص
أكرم القصاص
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أصوات انفجارات في دمشق وأنباء عن قصف إسرائيلي

الخميس، 30 مارس 2023 12:47 ص
أصوات انفجارات في دمشق وأنباء عن قصف إسرائيلي قصف إسرائيلى لمدينة حلب
وكالات

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قالت وسائل إعلام سورية، في الساعة الأولى من اليوم، الخميس، إن أصوات انفجارات سمعت في دمشق، مشيرة إلى أنه قصف إسرائيلي.

وقالت وكالة سانا الرسمية إنه يجري التحقق من طبيعة الانفجار في دمشق.

وكانت اسرائيل قد وجهت ضربات جوية لمطار حلب الأسبوع الماضى.
 

 


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