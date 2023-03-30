أصوات انفجارات في دمشق وأنباء عن قصف إسرائيلي

قالت وسائل إعلام سورية، في الساعة الأولى من اليوم، الخميس، إن أصوات انفجارات سمعت في دمشق، مشيرة إلى أنه قصف إسرائيلي.
وقالت وكالة سانا الرسمية إنه يجري التحقق من طبيعة الانفجار في دمشق.
وكانت اسرائيل قد وجهت ضربات جوية لمطار حلب الأسبوع الماضى.
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قالت وسائل إعلام سورية، في الساعة الأولى من اليوم، الخميس، إن أصوات انفجارات سمعت في دمشق، مشيرة إلى أنه قصف إسرائيلي.
وقالت وكالة سانا الرسمية إنه يجري التحقق من طبيعة الانفجار في دمشق.
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